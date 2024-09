Milan, domani è già vigilia: il programma completo a Milanello

Neanche il tempo di festeggiare la prima vittoria in campionato che già il Milan deve rimettersi immediatamente al lavoro. Domani infatti è subito giornata di vigilia e non una come tutte le altre. Martedì a San Siro i rossoneri aprono la stagione di Champions League ospitando il Liverpool, una classica degli ultimi vent'anni del calcio europeo: calcio di inizio alle ore 21. I Reds sono reduci dalla prima sconfitta della loro stagione e la squadra rossonera vuole dare continuità alla partita con il Venezia.

Questo il programma del Milan nella giornata di domani:

- Ore 11.15, allenamento a Milanello (aperto all'attività media per 15 minuti, seguite MilanNews.it per aggiornamenti, foto e video in tempo reale)

- Ore 14.15, conferenza stampa Fonseca e un giocatore