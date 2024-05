Milan, domani giornata di scarico: ripresa degli allenamenti venerdì

vedi letture

Il Milan si prepara in vista della quartultima partita della sua stagione che si giocherà a San Siro contro il Genoa degli ex Gilardino e Messias questa domenica alle ore 18. I rossoneri domani osserveranno una giornata di scarico e torneranno al lavoro venerdì 3 maggio per un allenamento al mattino, a due giorni dalla gara contro il Grifone. Questo quanto comunicato sull'allenamento di oggi: "Colazione a Milanello per i rossoneri prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato, domenica 5 maggio a San Siro alle ore 18.00, che vedrà il Milan affrontare il Genoa".

Di seguito, invece, il report dell'allenamento odierno: "Inizio in palestra per l'attivazione muscolare prima di uscire in campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento attraverso alcuni esercizi atletici eseguiti attraverso l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. La sessione è proseguita con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche sul possesso palla prima di alcune partite a tema, infine spazio alla consueta partitella su campo ridotto".