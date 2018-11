Milan, domani Higuain torna in campo contro il Dudelange: il Pipita è molto carico

Dopo aver saltato la gara di domenica scorsa contro la Lazio, Gonzalo Higuain sarà costretto a restare fuori anche nella prossima partita di campionato contro il Parma in virtù delle due giornate di squalifica rimediate dopo il rosso per proteste contro la Juventus. L'argentino avrà però la chance di tornare in campo domani sera in Europa League a San Siro contro il Dudelange: il Pipita è carico e ha grande voglia di giocare e segnare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.