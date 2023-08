Milan, domani l'amichevole contro il Monza: si va verso la conferma quasi totale della squadra che ha giocato contro Juve e Barcellona

vedi letture

Domani sera alle 21 il Milan sarà impegnato in casa del Monza in un'amichevole valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi. In vista di questo match, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli dovrebbe confermare quasi totalmente la squadra che ha giocato contro Juventus e Barcellona, quindi quella con davanti il trio Pulisic-Giroud-Leao, mentre in mezzo al campo ci saranno Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders.