MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Sportiello, nuovo portiere del Milan arrivato a parametro zero dall'Atalanta e già al lavoro con i nuovi compagni di squadra in questi primi giorni di raduno a Milanello, domani alle ore 14.30 si presenterà in conferenza stampa nel centro sportivo di Carnago. Potrete seguire la diretta testuale dell'evento qui su MilanNews.it.