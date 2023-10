Milan, domani mattina il rientro in Italia da Dortmund

vedi letture

Il Milan sarà impegnato stasera a Dortmund nel match di Champions League in casa del Borussia. Il rientro in Italia dei rossoneri non avverrà subito dopo la sfida, ma nella mattinata di domani: il decollo del volo a bordo il gruppo milanista è in programma alle 11 dall'aeroporto di Dortmund, mentre l'arrivo a Malpensa è previsto alle 12.30.