Milan, domani mattina l'operazione di Bennacer. Pioli e il trequartista nel derby: "Giocheremo con altre caratteristiche..."

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito all'infortunio di Ismael Bennacer, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello alla vigilia del derby di Champions League contro l'Inter: "Dispiace per l'infortunio di Isma. Domani mattina si opera. Giocheremo con altre caratteristiche, con un trequartista in più rispetto all'andata. Magari va meglio dell'andata".