Come riportato da acmilan.com, domani il Milan sosterrà l'allenamento di rifinitura al mattino a Milanello in vista della sfida di martedì contro il Tottenham, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League; i primi 15 minuti dell'allenamento saranno visibili alla stampa e, dunque, mostrati sui canali social di MilanNews.it.