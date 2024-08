Milan, domani Meet&Greet Pavlović al Milan Store San Babila

Strahinja Pavlović sarà il protagonista di un nuovo Meet&Greet rossonero! L'appuntamento è per mercoledì 21 agosto alle ore 16.00, quando il difensore serbo incontrerà i tifosi presso il Milan Store San Babila per vivere questo speciale evento.

I primi 70 tifosi che si presenteranno presso il negozio situato in Galleria San Carlo a Milano avranno la possibilità di incontrare Pavlović e di farsi autografare un prodotto ufficiale AC Milan. Per chi vorrà acquistare la maglia del nostro numero 31, lo store sarà aperto dalle 10.00, orario a partire dal quale saranno distribuiti all'ingresso anche i tagliandi per poter partecipare al Meet&Greet.

Lo store, recentemente rinnovato negli allestimenti, sarà regolarmente aperto al pubblico dalle 10.00 fino a mezz'ora prima dell'evento e riaprirà mezz'ora dopo la fine dello stesso sino alle 20.00.