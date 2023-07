Milan, domani Okafor in partenza per gli Stati Uniti

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Noah Okafor, nuovo attaccante rossonero, domani si metterà in viaggio per gli Stati Uniti, dove raggiungerà i suoi nuovi compagni in tournée dopo aver sostenuto ieri le visite mediche e firmato il suo contratto con il Club di via Aldo Rossi. Lo svizzero sarà, dunque, subito a disposizione di Stefano Pioli.