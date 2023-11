Milan, domani pomeriggio la partenza per Lecce. Il rientro a Milano subito dopo la gara

In vista del match di sabato pomeriggio in casa del Lecce (calcio d'inizio alle 15), il Milan partirà domani pomeriggio per raggiungere la Puglia: i rossoneri decolleranno dal Malpensa alle 16.30 per Brindisi e poi andranno a Lecce in pullman. Il rientro a Milano avverrà subito dopo la partita, con l'arrivo previsto a Malpensa intorno alle 21.