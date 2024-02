Milan, domani pomeriggio la partenza per Rennes

In vista della sfida di giovedì sera alle 18.45 in casa del Rennes, valida per il ritorno dei Playoff di Europa League, il Milan decollerà domani pomeriggio da Malpensa per raggiungere la città francese: il volo dei rossoneri partirà alle 16.30. Il rientro in Italia della squadra milanista avverrà subito dopo il match.

DOVE VEDERE RENNES-MILAN

Data: Giovedì 21febbraio 2024

Ore: 18.45

Stadio: Roazhon Park, Rennes

TV: Dazn, SkySport

Web: MilanNews.it