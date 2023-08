Milan, domani ultimo giorno di riposo: domenica la ripresa degli allenamenti

Dopo la tournée estiva, che si conclusa con il match contro il Barcellona di mercoledì mattina, il Milan ieri è tornato in Italia.

Dopo il giorno di riposo di oggi, la squadra ha ancora ventiquattro ora a disposizione per poter smaltire jet lag ed il lungo viaggio, per poi riprendere gli allenamenti a Milanello nel pomeriggio di domenica 6 agosto: i rossoneri troveranno due nuovi compagni ad attenderli, ovvero Chukwueze e Musah (atteso oggi in Italia).