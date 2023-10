Milan, dopo il derby una difesa di ferro: un gol subito in sei partite

Tra i tanti motivi della piccola rinascita che il Milan ha avuto dopo la batosta nel derby per 5-1, c'è anche una ritrovata solidità difensiva. Dalla sfida con l'Inter in poi i rossoneri hanno giocato sei partite tra campionato e Champions, incassando solamente una rete dal Cagliari. E in queste gare, oltre ad avversari di media-piccola fascia, i rossoneri hanno incontrato il Newcastle che ne ha fatti quattro al Psg, il Borussia Dortmund, la Lazio e il Genoa che in casa ne aveva segnati due al Napoli e ben quattro alla Roma.