Milan, dopo l'Atalanta la trasferta a Firenze. Bonaventura in diffida per i viola

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Milan adesso è concentrato per la sfida contro l'Atalanta di domenica sera a San Siro, gara che mette di fronte due dirette avversarie per un posto Champions League. Dopo la Dea, i rossoneri saranno impegnati nella trasferta a Firenze: per la Fiorentina, che questo weekend giocherà nel posticipo di lunedì contro il Verona, c'è un diffidato che non dovrà farsi ammonire se non vorrà saltare la partita con i rossoneri. Si tratta, tra l'altro, del grande ex Giacomo Bonaventura.