Milan, dopo la firma Maignan è tornato in Francia per rispondere alla chiamata della nazionale

Quella di ieri è stata una lunga giornata per Mike Maignan che al mattino si è presentato alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche con il Milan, poi è andato al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva e infine a metà pomeriggio è entrato a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni. Il portiere 25enne, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, è tornato poi in Francia per rispondere alla chiamata della nazionale in vista dei prossimi Europei.