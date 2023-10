Milan, dopo la trasferta di Napoli gli infortunati salgono a nove

Al di là della rimonta subita, dopo essere stati in vantaggio di due gol, il Milan torna da Napoli con l'amaro in bocca anche per il numero di infortunati che è aumentato ancora. Con tre giocatori (Kalulu, Pulisic e Pellegrino) usciti malconci dal Maradona più uno (Kjaer) che non era partito per la Campania a causa di un affaticamente, sono nove ora gli infortunati rossoneri. La lista completa:

- Bennacer

- Caldara

- Loftus-Cheek

- Sportiello

- Chukwueze

- Kjaer

- Kalulu

- Pulisic

- Pellegrino