Milan, doppio obiettivo contro l'Empoli: i tre punti e riconquistare San Siro

Nuovo impegno casalingo per il Milan. La squadra di Stefano Pioli punta al secondo posto rappresentato oggi dalla Juventus e distante al momento soltanto un punto. L'occasione si presenterà questo pomeriggio contro l'Empoli, avversario da non sottovalutare e rivitalizzato con l'arrivo in panchina di Davide Nicola. Appuntamento quindi alle ore 15 davanti al proprio pubblico con Calabria e compagni che avranno un doppio obiettivo.

Riconquistare San Siro

Come sottolinea Tuttosport, non ci sono solamente i tre punti in palio ma i rossoneri dovranno riconquistare San Siro. Contro lo Slavia Praga, malgrado il successo, sono arrivati copiosi fischi dalle tribune. Il pubblico non ha gradito la prestazione della squadra rimasta in superiorità numerica fin dalle prime battute incassando due reti che potevano essere evitate.

Le scelte di Stefano Pioli

Per la gara di questo pomeriggio, Pioli non avrà a disposizione Florenzi squalificato e dunque potrebbe optare per Calabria sulla corsia di destra mentre al centro non dovrebbero esserci Gabbia e Kjaer con Tomori e Thiaw titolari. Pulisic e Loftus-Cheek verranno confermati nel ruolo di trequartisti mentre potrebbero essere schierati dal primo minuto Okafor e Jovic visto che Leao è stato fermato dal giudice sportivo e Giroud che può essere preservato in vista della sfida di ritorno di giovedì prossimo.