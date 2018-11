Milan-Dudelange 5-2: vittoria che non soddisfa del tutto

Il Milan batte 5-2 il Dudelange, ma il tabellino non inganni: la prestazione dei rossoneri è stata a dir poco deludente. Dopo il vantaggio di Cutrone, i padroni di casa spengono la luce regalando la scena alla squadra lussemburghese, che prima pareggia con Stolz e poi, a inizio spesa, trova il clamoroso vantaggio che gela San Siro con Turpel. Ci vuole un autogol di Stelvio Cruz per rimettere in carreggiata il Milan, che poi passa pochi minuti dopo con Calhanoglu. Quindi un’altra autorete (stavolta di Schnell) e un gol di Borini, appena entrato, fissano il risultato. Gattuso non può certo ritenersi soddisfatto: i rossoneri soffrono in casa anche contro il modesto Dudelange, mostrando i soliti limiti di personalità. Per il passaggio del turno bisognerà lottare (e fare molto meglio di quanto fatto stasera) in Grecia contro l’Olympiacos.