Samu Castillejo non sarà presente domani a Milan-Dudelange. L'attaccante spagnolo è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo dell'Uefa dopo il rosso diretto rimediato contro il Betis Siviglia nel match giocato a San Siro. Dunque, l'ex Villarreal, non comparirà nell'elenco dei convocati di Rino Gattuso.