Patrick Cutrone ha aperto le marcature a San Siro in Milan-Dudelange. Il numero 63 rossonero ha ricevuto palla in area da Higuain, calciando verso la porta avversaria. Non preciso il portiere del Dudelange Bonnefoi che si è fatto beffare dal tiro da distanza ravvicinata. E' il decimo gol in Europa per Cutrone, il quarto in questa edizione di Europa League.