© foto di © DANIELE MASCOLO

Saranno sicuramente due gli assenti nel Milan per la sfida di sabato alla Fiorentina: mancheranno per squalifica, avendo sommato cinque ammonizioni in campionato, sia Rafael Leao che Rade Krunic. Da valutare le condizioni e i recuperi di Bennacer, Calabria e Florenzi.