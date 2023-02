Milan, due clean sheet consecutivi in campionato non arrivavano da agosto

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria della scorsa settimana contro il Torino per 1-0 il Milan ha ottenuto un altro clean sheet nella succesiva gara di campionato contro il Monza, vinta con lo stesso risultato sabato pomeriggio. La squadra di Pioli non trovava la porta inviolata in due occasioni consecutive in campionato da agosto quando vinse con il Bologna 2-0 e pareggiò 0-0 in casa del Sassuolo.