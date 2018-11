Milan, due gare consecutive senza subire reti mancano da marzo

Udinese-Milan ha segnato il ritorno della squadra rossonera al clean sheet, mantenendo la propria rete inviolata per la prima volta in campionato dopo sedici partite. I rossoneri, contro la Juventus, proveranno a dare continuità all’inviolabilità della propria porta. È dal marzo scorso che la formazione milanista non riesce a non subire gol per due partite consecutive. In quell’occasione, la serie si concluse dopo quattro gare di fila concluse a rete inviolata.