Milan, due gare di fila senza segnare: non succedeva dallo scorso gennaio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dura sconfitta per il Milan, battuto dallo Spezia al Picco nell'incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. La formazione rossonera ha concluso due gare di fila senza segnare in tutte le competizioni per la prima volta dallo scorso gennaio, quando perse il derby di Supercoppa contro l'Inter e la successiva gara di campionato contro la Lazio. A riferirlo è Opta.