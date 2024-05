Milan, due possibilità per il contratto di Paulo Fonseca

vedi letture

Con l'addio di Stefano Pioli ormai certificato, fatti anche i doverosi e commoventi saluti davanti al pubblico di San Siro, il Milan guarda avanti. All'orizzonte c'è la scelta del nuovo allenatore che, come scrive la Gazzetta dello Sport oggi, arriverà solo dopo la tournée in Australia in cui i rossoneri, il 31 maggio, giocheranno un'amichevole contro la Roma. Il nome però c'è già ed è quello di Paulo Fonseca che al momento è rientrato in Portogallo e aspetta la chiamata definitiva oltre che l'ufficialità da parte del Milan.

I rossoneri e gli agenti del giocatore, scrive la rosea, si sono parlati e hanno raggiunto un accordo. Fonseca avrebbe detto un "no" secco al Marsiglia e starebbe tenendo standby il Lille, che ha allenato negli ultimi due anni. Da parte sua, il Milan offrirà al mister portoghese o un biennale con opzione per il terzo anno oppure direttamente un contratto triennale.