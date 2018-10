Milan, due problemi: qualche giocatore non all’altezza e mister in confusione

Nella vita come nel calcio la verità sta sempre nel mezzo. Le colpe del momento negativo dei rossoneri non devono cadere solamente sull’allenatore, ma bisogna condividerle con chi va in campo. Il Milan attualmente è una squadra in fase di ricostruzione e qualche passo falso va anche concesso, ma è evidente però che ci sono diversi elementi in rosa che non sono adeguati ad una piazza esigente come quella rossonera. Semplicemente il peso della maglia è eccessivo e soprattutto in uno stadio esigente come San Siro molti giocatori vanno in tilt, soffrono la pressione e sbagliano cose semplicissime. La differenza tra gli undici titolari e le riserve della rosa è abissale, appena c’è una sostituzione nella formazione titolare si nota subito la discrepanza. Il problema è che in una stagione piena di impegni non può giocare sempre la stessa squadra, e vanno messi in conto anche infortuni e squalifiche. Tra l’altro anche alcuni titolari commettono troppi errori individuali, e su quest’aspetto il Milan deve rinforzarsi subito a gennaio per arginare l’emorragia.

Poi ci sono anche le colpe di un allenatore che è andato in confusione. Sono pesantissime le parole al termine della partita contro il Betis. Gattuso è apparso smarrito, incapace di trovare una soluzione alle difficoltà: “Non so più cosa fare, credo sia un problema mentale. La squadra ha paura ed è fragile”. Grande sincerità da parte di Gattuso ad ammettere queste problematiche, ma andrebbero risolte nel giro di poche ore, perché domani il Milan ospita la Samp e potrebbe già essere decisiva per la sua panchina se dovesse arrivare un’altra brutta prestazione.