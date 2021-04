Milan, due recuperi importanti contro la Lazio. Mandzukic possibile sostituto di Ibra

E’ lo scontro al vertice più importante della giornata. Il Milan rischia tanto in casa della Lazio ma dopo un anno intero tra primo e secondo posto, vorrà mantenere la posizione per accedere in Champions League. "Ci meritiamo di finire tra le prime quattro, queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati l'unica squadra di tenere testa a lungo all'Inter: questo ci permette di approcciarci alle ultime sei giornate con ambizione”, ha confessato il tecnico rossonero Stefano Pioli.

L’allenamento di ieri è stato importante per recuperare Theo Hernandez. Il francese non si era mai allenato in gruppo ma ieri ha svolto un buon allenamento e Pioli ha deciso di convocarlo. Solo oggi a Roma deciderà se puntare su Theo oppure affidarsi a Dalot. Anche Tomori ha superato gli ultimi problemi e dovrebbe giocare dall’inizio, così Romagnoli finirà nuovamente in panchina. Ma chi gioca al posto di Zlatan Ibrahimovic? Secondo Stefano Pioli: “Mario sta sicuramente meglio, si giocherà il posto da titolare con Leão: hanno entrambi le caratteristiche giuste per darci un apporto importante nella metà campo avversaria”. E potrebbe essere proprio il croato a giocare dall’inizio (l’ex Juve ha giocato solo una volta titolare, in Europa League contro la Stella Rossa).

Tuttavia il Milan spera di tornare dall’Olimpico con punti pesanti: “Gli scontri diretti valgono doppio, ne abbiamo tre da giocare e adesso conta solo quello con la Lazio”, ha spiegato Pioli. “Loro devono recuperare in classifica e sarà una partita importante anche per loro; lo scatto in avanti sarebbe ancora più importante. La Lazio è una squadra forte, l'abbiamo già battuta ma sono sempre state partite equilibrate. Avremo sicuramente voglia e determinazione di fare una grande partita".