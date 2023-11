Milan, due sconfitte di fila a Milano senza trovare il gol: non accadeva dal 2012 con Allegri

Dato poco rassicurante per il Milan di Pioli: Infatti i rossoneri, reduci dalla doppia sconfitta casalinga contro Juventus e Udinese, non perdevano due partite di fila in casa senza trovare la rete dal 2012 con mister Massimiliano Allegri in panchina.