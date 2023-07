Milan e BMW, mercoledì 12 luglio l'evento "Joyride the future together": presenti Scaroni, Pioli e 4 giocatori della Prima Squadra

Mercoledì 12 luglio 2023 alle 19.30, presso House of BMW in via Monte Napoleone 12 a Milano, andrà in scena l'evento "Joyride the future together" organizzato da AC Milan e BMW Italia. Alla serata saranno presenti il presidente rossonero Paolo Scaroni, il tecnico Stefano Pioli e quattro calciatori della Prima Squadra milanista che interverranno sul palco.