Milan e Inter appaiate al comando dopo tre giornate, non succedeva dal 1971/72

vedi letture

Secondo i dati di Transfermarkt.it, Milan e Inter non erano al comando, insieme e solo loro, della classifica di Serie A dopo tre giornate addirittura dal 1971/72. Anche in quel caso il derby era alle porte, previsto per la settima giornata: lo vinsero i rossoneri per 3-2, ma il campionato di quell'anno andò alla Juventus.