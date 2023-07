Milan e Inter, che cambiamenti! La Gazzetta: "Tutto un altro derby"

Milan e Inter, per ragioni e con strategie diverse, sono due squadre che stanno cambiando tanto in quest'estate pur cercando di rimanere fedeli alle squadre che le hanno portate in semifinale di Champions. Oggi la Gazzetta dello Sport analizza le differenze di rossoneri e nerazzurri e titola: "Tutto un altro derby". Nel caso dei rossoneri, il Milan è stato quasi obbligato a cambiare in quest'estate dopo che l'anno scorso si è vissuto un po' un saliscendi dal punto di vista tattico: passando dal 4-2-3-1 al 3-5-2 e poi ancora al 4-2-3-1.

Ora senza Tonali e (per qualche mese) senza Bennacer, il Milan sarà costretto a ridisegnare il suo centrocampo, così come subirà modifiche la regia offensiva senza Brahim Diaz. Si punterà su una linea mediana box-to-box tutta corsa e protezione, per favorire maggiore verticalità alla squadra: gli acquisti di Loftus e Reijnders parlano in questo senso.