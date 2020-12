Milan e Inter, La Gazzetta dello Sport: "Diversi nell’anima"

La Gazzetta dello Sport mette a confronto Milan e Inter. "Diversi nell’anima", titola la rosea, che poi aggiunge: "Concretezza nerazzurra e bellezza rossonera, le due facce di Milano". Ibra e compagni al primo posto, la squadra di Conte subito alle spalle: se nel prossimo turno manterranno le posizioni - osserva la Gazzetta - lunedì trascorreranno il giorno di Sant’Ambrogio in cima al campionato, davanti alla Juve, come non accade da 11 anni, dalla stagione del Triplete 2009-10. Il Milan è più appariscente e gotico, come il Duomo; l’Inter è più solida e quadrata, come il Castello Sforzesco. La città torna a splendere.