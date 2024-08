Milan e Inter: milanesi a caccia della prima vittoria in campionato

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Parma-Milan apre la seconda giornata di campionato, secondo gli esperti Sisal il Diavolo è favorito a 1,67, gialloblù vincenti a 4,50. Esordio in casa a quota rasoterra, 1,19, per l'Inter campione d'Italia contro il Lecce, blitz a San Siro che pagherebbe 16 volte la posta. La Lazio, tre punti a 2,35, vola in Friuli, dove è imbattuta da 11 gare, contro un'Udinese, vittoria a 3,25, da non sottovalutare. Domenica, il Napoli riceve al Maradona il Bologna e in Sisal vedono favoriti i padroni di casa a 1,90 contro il 4,00 dei rossoblù mentre si scende a 3,50 per il pareggio.

All'Olimpico di Torino, i granata ospitano l'Atalanta, che parte favorita per la vittoria, a 2,35 rispetto al 3,20 del Torino con il pareggio a 3,10. La Roma, con Dybala che ha rifiutato l'Arabia, è favorita a 1,47 contro l'Empoli, in quota a 7,00. Infine nel Monday Night, match molto interessante tra Verona e Juventus: bianconeri avanti a 1,67 ma scaligeri che, dopo aver travolto il Napoli, sognano un altro scherzetto, offerto a 5,25, a una big del campionato. (ANSA).