Milan e Inter nelle prime posizioni in due campionati consecutivi. È la prima volta

Secondo quanto riporta su Twitter l'account di statistiche OptaPaolo, per la prima volta nella storia della Serie A le due squadre di Milano hanno occupato le prime due posizioni del campionato in due stagioni consecutive. Nell'anno passato l'Inter aveva vinto e il Milan si classificò secondo. Quest'anno i ruoli si sono invertiti con i rossoneri che si sono laureati Campioni d'Italia a discapito dei cugini a cui è toccato il secondo gradino del podio.

1 & 2 - AC Milan and Inter finished in the first two positions in two consecutive league seasons for the first time in Serie A’s history. Battle.#SerieA pic.twitter.com/IHWiR1PO54