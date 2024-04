Milan e Inter su Buongiorno: il suo scopritore dice che non andrà mai alla Juve

"Speriamo che sabato segni il gol della vittoria. Sarebbe magnifico per noi granata, dopo tante sofferenze, amarezze, delusioni. E anche Ale se lo meriterebbe proprio". Le parole sono di Silvano Benedetti, lo scopritore di Alessandro Buongiorno, in proiezione al Derby della Mole contro la Juventus.

Sul centrale granata ci sono tante big del nostro campionato, su tutte l'Inter e il Milan, ma attenzione anche all’Atletico Madrid e a qualche club di Premier. Ciò che appare certo è che per Buongiorno sarebbe impossibile trasferirsi alla Juve: "Anche io penso che Ale non potrebbe mai trasferirsi alla Juve. Intelligenza, maturità, lungimiranza. E rispetto nei confronti di chi l’ha cresciuto e di chi lo ama - sottolinea Benedetti in un altro passaggio dell'intervista rilasciata a Tuttosport -. Ha dimostrato di essere attaccato alla maglia del Toro in modo eccezionale, ma di fronte ai ripetuti corteggiamenti delle big che giocano in Champions è normale che possa aspirare a un ulteriore salto di qualità. Siamo nel 2024, sappiamo come funziona il mercato e conosciamo le distanze siderali tra le big europee e una società come il Toro: purtroppo è così. Per cui credo che si possa comprendere, Alessandro, anche se un tifoso granata vorrebbe che rimanesse per sempre con noi"