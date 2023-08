Milan e Inter via da San Siro? Il Comune cerca investitori

La Repubblica, edizione di Milano, questa mattina nella sua edizione ha parlato della situazione di San Siro. Sia Milan che Inter, visti gli ultimi sviluppi, sembrano essere molto lontani dalla permanenza nello storico impianto e anche il progetto di un nuovo stadio nella stessa area potrebbe tramontare. Per questo il Comune di Milano inizia a chiedersi come sfruttare lo stadio di San Siro una volta che i due club cugini non saranno più ospiti (paganti). Il Comune cerca dunque investitori e potrebbe anche fare un restyling dell'intero quartiere includendo anche l'impianto.