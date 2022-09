Milan e Juventus all'esordio in Champions: le percentuali SISAL per il debutto

MilanNews.it

Riparte la corsa alla Champions League, la coppa dalle grandi orecchie. Subito un turno non semplice per le italiane impegnate in questo primo turno della fase a gironi. Si comincia con Salisburgo-Milan e PSG-Juventus domani sera. E l'esperto SISAL Gianluca Boserman a TMW Radio ha parlato delle percentuali di queste partite: "I rossoneri partono favoriti al 45% contro il 28% dei padroni di casa, pareggio al 27%. Il 30% viene data la porta inviolata di Maignan. Gli arbitri sono più inflessibili e un rigore viene dato al 33%. Marcatori? Da una parte Leao al 28%, mentre Okafor al 24%". Sulla sfida di Parigi invece percentuali più nette: "Il PSG parte favorito al 70% contro il 12% della Juve e il 18% del pareggio. Ma la storia dice che la Juve è imbattuta con i parigini. Sarà una partita divertente con più di tre reti e entrambe andranno a segno al 45%, il fatto poi che sarà una partita con più di 25 tiri viene data al 48%. Vlahovic in gol al 20% e un gol su punizione viene dato al 10%. Anche se non ha mai segnato un gol a Donnarumma. In casa PSG dei tre fenomeni dell'attacco quello che sembra rinvigorito è Neymar, dato in gol al 40%".