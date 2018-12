Milan, è la terza volta nella storia che i rossoneri ottengono una sola rete inviolata dopo 14 partite in Serie A

Una delle note maggiormente dolenti del Milan in questa stagione è la difficoltà a mantenere la propria porta inviolata. Nelle 14 giornate fino ad ora disputate, infatti, i rossoneri sono riusciti a non subire gol soltanto in un’occasione, contro l’Udinese. È la terza volta nella storia milanista che la squadra registra un solo clean sheet dopo le prime 14 partite, era già successo nel 1932/33 e nel 1946/47.