Milan e nazionale: eccome sono andate le gare dei rossoneri questa sera

Proseguono le partite valide per le qualificazioni a Euro2024 e questa sera i rossoneri impegnati con le proprie nazionali hanno giocato, vinto e segnato. La Francia di Maignan, Theo e Giroud "strapazza" Gibilterra segnando 14 gol e firmando un nuovo record: è infatti il risultato più ampio nella storia dei francesi. Buona prova per Theo autore di due assist per Mbappè e soprattutto gioia e sorrisi per il numero nove rossonero Giroud. Il bomber francese sigla una doppietta, con l'ultima rete in rovesciata.

Per l'attaccante del Milan sono 56 gol con la nazionale francese, miglior cannoniere al momento della storia dei bleus. Bene anche Reijnders con l'Olanda contro l'Irlanda, sfortunato nel primo tempo colpendo un palo. Sono arrivate buone risposte anche da Noah Okafor, in campo per tutta la gara tra Svizzera e Kosovo e con un gol annullato nel finale di gara. Domani in campo Krunic alle 20:45 con la sua Bosnia che affronterà la Slovacchia.