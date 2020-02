Milan, è pesata l’assenza di Ibrahimovic. Ma al derby ci sarà

Contro il Verona il Milan poteva centrare la quarta vittoria di fila in campionato, invece è arrivato solo un pareggio. L’Hellas ha giocato un’ottima gara e soprattutto nei primi venti minuti della ripresa ha messo sotto i rossoneri colpendo anche due legni. Solo quando i ragazzi di Juric sono rimasti in dieci è uscito fuori il Milan con azioni pericolose, ma poco lucide per cercare il vantaggio. “Dovevamo essere più lucidi una volta ottenuta la superiorità numerica. Peccato, si poteva vincere anche in un momento di difficoltà, mancavano tanti giocatori e le fatiche di martedì si sono fatte sentire”, ha confessato Pioli al termina del match.

Una grossa chance sprecata, perché i rossoneri in caso di successo sarebbero andati a -5 dal quarto posto, invece sono ancora ai margini dell’Europa League. E’ pesata tantissimo l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, soprattutto la sua presenza in area di rigore. “Ibra è un valore aggiunto sia per lo spessore che per il timore che incute timore. Abbiamo vinto però anche senza di lui, oggi ci è mancato poco. La voglia e lo spirito della squadra mi sono piaciuti, abbiamo dimostrato anche nelle difficoltà di essere squadra". Ma senza lo svedese il Milan fatica troppo ad andare al tiro, la squadra non ha riferimenti offensivi e Leao e Rebic vengono facilmente imbrigliati. Ecco perché la speranza del tecnico milanista è recuperare Ibra per la sfida contro l’Inter: “Mi auguro proprio che Ibra ci sia nel derby, ha avuto un affaticamento al polpaccio ad inizio settimana, poi c'è stata l'influenza. Ci sono ottime possibilità perché ci sia al derby".