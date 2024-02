Milan e Rennes s'incontreranno prima della partita: i vertici del Club attesi al pranzo Uefa

Come per tutte le gare europee, il Milan farà da onorevole padrone di casa ospitando i vertici del Rennes, avversario di questa sera nell'andata del playoff di Europa League, presso il ristorante "da Cracco" in zona Duomo a Milano. Gli inviati di MilanNews.it vi mostreranno l'arrivo della dirigenza rossonera, della quale sono attesi in rappresentanza sia il presidente Paolo Scaroni che l'amministratore delegato Giorgio Furlani.

SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Dabanovic

Assistenti: Todorovic-Jovanovic

IV Ufficiale: Boskovic

VAR: Kajtazovic

AVAR: Borosak

DOVE VEDERE MILAN-RENNES

Data: Giovedì 15 febbraio 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, SkySport, TV8

Web: MilanNews.it