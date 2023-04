MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La gara dell'Olimpico tra Roma e Milan ha emesso come verdetto un pareggio per 1-1 con il clou della partita che è arrivato nei minuti di recupero. Esattamente come all'andata: 2-2 a San Siro con le due reti giallorosse nei minuti finali. Milan e Roma non pareggiavano sia all'andata che al ritorno da 10 anni, l'ultima volta era il 2013.