Milan e Sassuolo tra le peggiori in Europa per gol subiti da fuori area

Oggi il Milan cerca il riscatto a Reggio Emilia contro il Sassuolo: il fischio di inizio è fissato per le ore 15. I rossoneri e neroverdi si sfideranno al Mapei Stadium e a fare la differenza potrebbero essere i tiri fuori dall'area di rigore. E questo lo dice una statistica... Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, infatti, sia il Milan che il Sassuolo sono le peggiori squadre in Serie A alla voce gol subiti da fuori area. Gli emiliani ne hanno incassati 8, il Diavolo ha fatto peggio con 9. Anche nelle classifiche dei top 5 campionati europei, Milan e Sassuolo sono molto in fondo: peggio di loro, relativamente a questo dato, hanno fatto solamente Burnley (13), Sheffield United (11) e Darmstadt (10).

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Data: domenica 14 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: Mapei Stadium – Città del tricolore

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it