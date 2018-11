Milan, è scesa la tecnica ma è salito il cuore

Massima attenzione al Betis. Gli spagnoli, infatti, soffrono in campionato (un solo punto nelle ultime quattro partite di Liga), ma in Europa si trasformano. Lo sa bene Gattuso, che ieri chiesto più coraggio alla sua squadra. Gli andalusi hanno più qualità in mezzo al campo del Milan, ma i rossoneri - dopo la sconfitta dell’andata - sono rinati giocando magari meno bene, ma con più compattezza e determinazione. È scesa la tecnica, è salito il cuore. Una squadra più a portata di Ringhio, scrive La Gazzetta dello Sport. Doti buone per sedare il Betis.