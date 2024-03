Milan e Slavia Praga s'incontreranno prima del match: previsto il pranzo Uefa

Come per tutte le gare europee, il Milan farà da onorevole padrone di casa ospitando i vertici dello Slavia Praga, avversario di questa sera nell'andata degli ottavi di Europa League, presso il ristorante "da Cracco" in zona Duomo a Milano. Gli inviati di MilanNews.it vi mostreranno l'arrivo della dirigenza rossonera, della quale sono attesi in rappresentanza sia il presidente Paolo Scaroni che l'amministratore delegato Giorgio Furlani.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Assistenti: Mustafa Eyisoy (TUR) e Kerem Ersoy (TUR)

Quarto uomo: Arda Kardeşler (TUR)

Video Assistant Referee: Alper Ulusoy (TUR)

Assistente Video Assistant Referee: Abdulkadir Bitigen (TUR)

DOVE VEDERE MILAN-SLAVIA PRAGA

Data: giovedì 7 marzo 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky, TV8, DAZN

Web: MilanNews.it