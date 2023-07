Milan, è ufficiale l'amichevole del 9 agosto a Milanello contro il Trento

Il Milan, attraverso i propri canali social, ha annunciato ufficialmente l'amichevole contro il Treno, che si svolgerà a Milanello il 9 agosto alle ore 18:00.

Il test verrà svolto all'indomani del "Trofeo Silvio Berlusconi" che si giocherà all'U-Power Stadium di Monza: contro il Trento quindi scenderà in campo chi non troverà minuti contro i brianzoli.

