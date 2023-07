Milan e United sulle tracce di Cabral e Amrabat. Corriere Fiorentino: "Diavoli tentatori"

Il Corriere Fiorentino titola "Diavoli tentatori" e parla degli interessi di Manchester United e Milan rispettivamente per Amrabat e Cabral. La trattativa per portare il marocchino alla corte di ten Hag è decisamente più concreta, ma nelle ultime ore ha preso quota anche la possibilità che il Milan provi a prendere Cabral da affiancare a Okafor e Giroud.

Tra Amrabat e il Manchester United intanto si è arrivati ad un accordo per circa 4 milioni netti a stagione e forte di questa intesa, lo United si è messo poi al lavoro con gli intermediari per confezionare l’offerta giusta da recapitare alla Fiorentina: la prima sarà attorno ai 22-23 milioni di euro più bonus. Da Firenze si proverà a strappare qualcosa in più.