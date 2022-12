Milan, è Vranckx il nuovo acquisto meno utilizzato quest'anno

MilanNews.it

Nel corso dell'ultima sessione di mercato estiva il Milan ha cercato, nei limiti molto stretti della disponibilità economica dovuti anche ad un cambio di proprietà in corso, di rinforzare la rosa con un centrocampista che avrebbe dovuto sostituire, almeno numericamente, Franck Kessie. I rossoneri hanno seguito Enzo Fernandez, senza mai però affondare il colpo perché il preferito era Renato Sanches, che ha scelto infine il PSG. Ed ecco allora che negli ultimi giorni di mercato Maldini e Massara hanno optato per Aster Vranckx, classe 2002 del Wolfsburg. Con il club tedesco si è arrivato all'accordo sulla base di un prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 12 milioni di euro. La giovane età del belga ed il fatto che abbia saltato per intero la preparazione con il Milan hanno portato Pioli ad usarlo con il contagocce: solo 4 presenze in Serie A per un totale di 45 minuti di gioco. A Milanello però sono convinti delle potenzialità del calciatore, che in questi mesi ha lavorato a testa bassa per convincere mister Pioli e ricavarsi più spazio: il 2023 potrà essere il suo anno.