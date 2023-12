Milan, ecco il programma dopo Salerno e per i giorni di Natale

Il Milan sarà in campo a Salerno questa sera, per provare a dare continuità ai bei risultati ottenuti sia contro il Newcastle che contro il Monza. I rossoneri scenderanno in campo alle 20.45 all'Arechi. Al termine della gara, secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, la squadra ritornerà nella notte a Milano. Da lì, due giorni liberi che dovrebbero coincidere con Vigilia e giorno di Natale.

La squadra tornerà a Milanello il 26 quando comincerà a preparare l'ultima sfida del 2023 contro il Sassuolo, in programma il 30 dicembre a San Siro. Il 2 gennaio, sempre in casa, si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari, mentre il 7 gennaio all'orario di pranzo di chiuderà il girone d'andata sul campo dell'Empoli.